Presos em Sergipe libertam alguns reféns Os presos rebelados no Complexo Penitenciário Advogado Jacinto Filho (Compajaf), em Sergipe, libertaram há cerca de 10 minutos, alguns reféns e um agente penitenciário, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SE). A secretaria não soube informar o número exato de reféns libertados, mas disse que ainda ficaram no local pouco mais de 100 pessoas, sendo a maioria familiares e três agentes penitenciários.