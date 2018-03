Presos fogem de centro de triagem em Abreu e Lima-PE Com a ajuda de uma "teresa" (corda feita com lençóis), presos do Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, escalaram hoje o muro do fundo da unidade e fugiram. A Secretaria de Ressocialização de Pernambuco não tinha informações sobre o número exato de detentos que escaparam, mas, até o fim da tarde, 38 já haviam sido recapturados. Hoje, cerca de 200 policiais civis e militares e 20 agentes penitenciários estavam dentro da unidade, contando os presos, para levantar a quantidade total de fugitivos. Antes do episódio, a população do Cotel era de 987 detentos, apesar da capacidade prevista ser de 311. Segundo a secretaria, os fugitivos aproveitaram a ausência dos guardas especiais temporários, que respondiam pela vigilância do local onde ocorreu a fuga.