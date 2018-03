Presos homens que roubaram carro dos Correios no Rio Os policiais do 7º DP, em Santa Teresa, no Rio, prenderam na madrugada de hoje dois homens responsáveis pelo roubo de uma Kombi dos Correios que levava um malote com informações da polícia e material para o Hospital do Câncer, entre outras correspondências. Segundo informações da polícia, o veículo foi recuperado com grande parte do material roubado. Os dois criminosos serão apresentados na 7ª DP hoje.