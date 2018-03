Presos integrantes de grupo que roubava bancos em SP A polícia prendeu na madrugada desta quinta-feira, 28, no shopping Anália Franco, no Tatuapé, zona leste da capital paulista, dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a bancos em Guarulhos e em São Paulo. Anderson Correia, de 28 anos, conhecido como Mosca, estava entregando ao vigia Alessandro Silva Leite, de 25 anos, o dinheiro referente à sua participação em um dos roubos praticados pelo bando. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois já estavam com a prisão preventiva decretada. Com os detidos foram apreendidos metralhadores, revólveres pertencentes a uma empresa de segurança, e dinheiro.