Presos mais três policiais acusados de chacina em SP

Três policiais militares acusados de participar de uma chacina, em fevereiro do ano passado, na zona norte de São Paulo, foram presos nesta quinta-feira, 21, pela Delegacia de Homicídios e pela Corregedoria da Polícia Militar. Os policiais são do 9º Batalhão da PM, que era comandando pelo coronel José Hermínio, assassinado em janeiro deste ano. A suspeita é que o coronel tenha sido morto por policiais que participam de grupos de extermínio na zona norte. O coronel havia denunciado e punido vários soldados. A polícia está procurando armas e provas nas casas dos militares presos que possam ajudar na investigação. A chacina ocorreu no dia 12 de fevereiro e nove pessoas foram baleadas. Duas delas morreram e sete ficaram feridas. Os policias foram ouvidos e devem ficar presos por pelo menos 30 dias. Já chega a 10 o número de PMS suspeitos de integrar grupos de extermínio. A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que ainda não tem nenhum detalhes sobre essas prisões. Já a Corregedoria da Polícia Militar disse que não fala sobe o assunto. A sala de imprensa do Copom - Centro de Operações da PM - também não tem informações sobre o caso.