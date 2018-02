Presos na BA 2 policiais com carro roubado e arma ilegal O policial civil Valdécio de Oliveira e o soldado da Polícia Militar (PM) Paulo Roberto Marinho foram presos em flagrante hoje, em Salvador, por receptação de veículos roubados e porte ilegal de armas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a polícia recebeu uma denúncia anônima contra Oliveira. Ele foi flagrado com um carro roubado, placas falsificadas, chaves de outros veículos, arma de fogo ilegal e máscaras.