Presos policiais que recebiam propina do tráfico em SP Quatro policiais civis tiveram as prisões decretadas nesta quarta-feira, 11, pela Justiça por suspeita de receber propina para não prender acusados de tráfico de drogas, em Sorocaba, interior de São Paulo. Três deles já estão presos na sede do Grupo de Ação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual na cidade. O quarto policial continua sendo procurado. As prisões são decorrentes de uma operação feita ontem, 10, em conjunto entre o Gaeco e a Polícia Militar que resultou na prisão de 21 pessoas ligadas à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Os presos comandavam uma rede de tráfico em Sorocaba e cidades da região. Empresas de estacionamento serviam de fachada para o crime. Os policiais, que não tiveram os nomes divulgados, são acusados de corrupção passiva, prevaricação e outros crimes.