Presos quatro acusados de crime contra saúde pública Quatro pessoas já foram presas em operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para reprimir crimes praticados contra a saúde pública. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil carioca, a ação, que está sendo coordenada pelo titular da Delegacia de Repressão aos crimes contra a Saúde Pública, Marcos Cipriano, acontece na Baixada Fluminense, Ilha do Governador, regiões de subúrbio, e na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Um dos principais objetivos da operação é tentar desarticular uma quadrilha acusada de comercializar anabolizantes e medicamentos para emagrecer em academias. A ação conta com o apoio de diversas delegacias especializadas para fazer cumprir 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão.