Presos são amarrados com cordas em delegacia do RN No interior do Rio Grande do Norte, o cenário dramático das delegacias de polícia, superlotadas, chegou ao ponto dos presos serem amarrados em cordas e mantidos em corredores das delegacias. O fato ocorre na Delegacia de Polícia da cidade de Macau (distante 180 quilômetros da capital), que possui 30 presos.