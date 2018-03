Presos são mantidos reféns em rebelião na Bahia Cinco presos, acusados de crimes sexuais, estão sendo mantidos reféns por outros 130 detentos desde o início da tarde de hoje, no Presídio de Serrinha (BA), 173 quilômetros a noroeste de Salvador. A Superintendência de Assuntos Penais do Estado ainda não sabe informar as causas da rebelião. Segundo a administração do presídio, na manhã de hoje, presos de um dos três pavilhões da unidade simularam uma grande briga, mas desistiram da ação depois de notar que não houve reação dos agentes. No início da tarde, detentos de outro pavilhão tentaram fugir, mas foram contidos pela segurança. Pouco depois, eles colocaram fogo nos colchões e fizeram reféns os colegas.