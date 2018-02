Presos se rebelam em cadeia do interior do PR Cerca de 120 detentos da Cadeia Pública de Telêmaco Borba, na região central do Paraná, iniciaram ontem uma rebelião. Dois detentos foram agredidos e são mantidos reféns. De acordo com informações da Polícia Civil, a cadeia tem capacidade para abrigar 80 presos, mas hoje conta com pouco mais de 200 detentos, no total. Nenhum funcionário foi ferido.