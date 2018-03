Presos suspeitos de roubo de carro em SP Policiais militares prenderam por volta das 22 horas desta quarta-feira, 6, no bairro Helena Maria, em Osasco, na Grande São Paulo, seis pessoas acusadas de roubar um carro e manter o seu proprietário como refém no porta-malas. Os suspeitos são quatro homens, uma mulher e um adolescente de 15 anos. Com eles, foi apreendido um revólver calibre 38. De acordo com a Polícia, a vítima teria sido abordada na Vila Guilherme, zona norte da capital. O caso está sendo registrado no 10º Distrito Policial de Osasco.