Pressão dos EUA faz preço médio da soja cair em julho

Os preços da soja no mercado interno recuaram em julho. Apesar de na última semana do mês as cotações terem acumulado alta, em julho o preço médio da soja nas principais regiões caiu, influenciado pelo mau desempenho do mercado internacional. O valor médio da saca em Sorriso (MT) foi de R$ 39,19, ou 4,3% menor do que o registrado em junho e 7,5% menor em comparação com julho do ano passado. No Porto de Paranaguá, no Paraná, o preço médio da saca foi de R$ 49,98, retração de 4,6% em comparação a junho e de 5,6% ante o mesmo mês de 2008.

Para compensar a queda dos preços, o produtor aumentou o volume de negócios. Segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agrícola (Imea), no ciclo 2008/2009 já foram negociados 94,5% de toda a safra do Estado. No mesmo período do ano passado, 93,3% da safra estava comercializada. "Foi a primeira vez que o volume negociado superou o registrado no mesmo período do ciclo anterior", disse o superintendente do Imea, Seneri Paludo.

O resultado negativo no mercado interno é atribuído ao cenário internacional negativo. As boas condições das lavouras nos EUA pressionaram as cotações na Bolsa de Chicago ao longo do mês e fizeram com que os preços médios de julho retornassem ao nível de abril. O valor médio dos contratos com vencimento em novembro terminou julho em US$ 9,29 por bushel, queda de 10,5% em comparação a junho. Em relação ao mesmo período do ano passado, a retração é de 30%.