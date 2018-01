Prestadores de serviço também atacam identificação na Web O presidente da Telcomp (Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas), Luís Cuza, afirmou que o projeto que propõe a identificação dos usuários de internet "representa dezoito passos atrás" no processo de universalização do acesso à rede mundial. Cuza defende a idéia de que o Congresso busque outros meios para combater crimes praticados na internet, como pedofilia, exploração sexual de crianças etc. Antes de participar de seminário na Câmara dos Deputados sobre universalização da internet, o presidente da Telcomp disse que a iniciativa de se combater esses crimes na rede "é louvável, mas não se pode exigir que os provedores façam o trabalho da Polícia." No entender do executivo, a exigência da identificação pode prejudicar os pequenos provedores (nacionais), que têm menos condições de montar a infra-estrutura necessária ao cumprimento de uma exigência de identificação do usuário. "Espero que essa proposta não avance, porque não vejo nenhum benefício social", declarou. Ele argumentou que quem comete esse tipo de crimes vai, com certeza, encontrar outros meios para driblar a eventual exigência de identificação. Cuza lembrou que, independentemente da exigência de identificação, é comum a Polícia localizar e prender criminosos pelas pistas que deixam ao fazerem uso da internet.