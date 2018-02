Previsão do tempo aponta maior umidade para áreas agrícolas do Brasil

Os mercados futuros de café e de açúcar têm registrado forte volatilidade diária, ao sabor da previsão de chuvas para as principais regiões produtoras do Brasil, onde a safra 2014 foi comprometida pela estiagem, com perspectiva de prejuízos também para 2015.

Por volta das 12h desta sexta-feira, os primeiros contratos do café e do açúcar negociados em Nova York operavam em baixa de mais de 1 por cento.

O Commodities Weather Group, dos Estados Unidos, disse que cresceram um pouco as chances de chuvas com maiores volumes para dentro de seis a quinze dias, na comparação com a previsão de quinta-feira. O CWG alertou, no entanto, que ainda há a possibilidade de que as chuvas não atinjam mais da metade das áreas de cultivo de café e cana.

Já a Somar Meteorologia, de São Paulo, também ampliou sua previsão para chuvas nos próximos dias, indicando uma retomada das chuvas generalizadas no Sudeste para o início da próxima semana. Mesmo assim, outubro deverá fechar com precipitação abaixo da média.

"Não estou muito animado com esta frente fria, mas é fato que vai trazer chuva", disse o meteorologista Celso Oliveira, da Somar, destacando que o cinturão de grãos de Mato Grosso, maior produtor de soja do Brasil, deverá se beneficiar mais que as áreas de café e cana do Sudeste.

Oliveira projetou que as chuvas irão chegar a Minas Gerais, mas os volumes ainda são incertos. O Estado, responsável por cerca de metade da produção de café do Brasil, tem registrado chuvas isolas desde quarta-feira. As precipitações deverão ganhar força a partir do fim-de-semana, podendo chegar a 15 a 30 milímetros na próxima semana.

Os cafezais começam a florescer a partir da chegada das chuvas de primavera, e a qualidade da florada tem forte influência sobre o tamanho da safra do ano seguinte.

Analistas dizem que a cada dia que as chuvas atrasam, cai o potencial das árvores de café de produzir grãos.

A seca do início de 2014 reduziu a safra do Brasil no ano em mais de 10 por cento ante as previsões iniciais, enquanto em algumas áreas de Minas Gerais as perdas chegaram a 30 por cento.

Em Mato Grosso, onde o período de plantio está em andamento, a falta de chuvas está impedindo o avanço dos trabalho e já começa a preocupar produtores.

O Estado deverá receber entre 30 e 50 milímetros de chuva na próxima semana, disse Oliveira, da Somar.

(Por Reese Ewing e Caroline Stauffer)