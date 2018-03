Previsão é de chuva em São Paulo no final do dia O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo trabalha com a possibilidade de chuva forte neste sábado, 23, que amanheceu com o tempo nublado. Segundo o CGE, as pancadas tendem a ser mais localizadas, com precipitações no final do dia ou à noite, e serão provocadas pelo clima quente no período da tarde. A previsão é de que a temperatura mínima fique na casa dos 22ºC, chegando à máxima de 29ºC. Ainda segundo o CGE, esperam-se 11 milímetros de chuva neste sábado, com umidade relativa do ar em torno de 86%. No acumulado de fevereiro, até ontem, foram registrados 141 milímetros de chuva. O CGE trabalha com a expectativa de o índice pluviométrico ficar em 217 milímetros em todo o mês. Para domingo, a previsão é de que o tempo fique fechado e chuvoso de manhã e à tarde, com 28 milímetros de chuva. Durante a noite, o tempo deve continuar encoberto. As temperaturas devem diminuir, com mínima em torno de 20ºC e máxima de 24ºC. Durante o dia, a sensação térmica será confortável. Na tarde de domingo, a umidade relativa chega a 90%, de acordo com informações do CGE.