PRF multa 19 locais por vender bebida em estrada no RS A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 223 estabelecimentos comerciais no Rio Grande do Sul e aplicou 19 multas hoje, primeiro dia de vigência da medida provisória (MP) que proíbe a venda de bebidas alcoólicas à beira de rodovias federais. O resultado foi considerado bom pelo chefe do Núcleo de Comunicação do órgão no Estado, Alessandro Castro. "O índice dos que não se adequaram à norma é inferior a 10%", observou. A fiscalização foi maior em regiões como a Grande Porto Alegre, o Vale do Taquari e o centro do Estado. Em outras áreas, como a passagem para Santa Catarina pela serra, os policiais tiveram de concentrar esforços para manter o fluxo do tráfego. Caminhões, ônibus e automóveis que precisavam fazer a viagem tiveram de desviar do litoral, onde o trecho catarinense da BR-101 estava interrompido por causa das chuvas, e procurar a alternativa da BR-116, por Vacaria e Lages.