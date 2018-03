PRF prende 8 por receptação de combustível em MG A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no fim da tarde de ontem, oito pessoas envolvidas no crime de receptação de combustível. Segundo a PRF, os policiais estavam investigando denúncias sobre o crime quando foram ameaçados por três pessoas que estavam em um automóvel. O motorista jogou o carro na direção dos policiais, que começaram uma perseguição pela rodovia BR-040, na região de Curvelo (MG). Após entrarem em uma estrada vicinal, os ocupantes do carro o abandonaram próximo a uma casa e fugiram. Outras pessoas que estavam do lado de fora da casa foram detidas. Depois de rendidos, eles confessaram a prática de receptação. Dentro da casa ainda foram encontrados um revolver calibre 38 raspado e vários galões cheios de combustíveis. Foram presos Sebastião Agnaldo Gonçalves, Leonardo da Silva de Oliveira, Alexandre de Jesus da Silva, Luís Mendes da Silva Filho, Nilza Ramos de Aquino, Antônio Maria Gonçalves, Vanderley dos Santos Ferreira e Rafael Mendes da Silva.