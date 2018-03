PRF prende foragido e apreende crack em ônibus em SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um homem foragido da Justiça e apreendeu cerca de 1 quilo de crack em um ônibus da Viação São Geraldo em Guarulhos, na Grande São Paulo. O veículo, que saíra da capital paulista com destino a Ilhéus, na Bahia, foi parado pela polícia durante fiscalização no começo da tarde de hoje, na altura do quilômetro 208 da Rodovia Presidente Dutra. Durante a ação, a PRF abordou o passageiro José Carlos Carvalho da Silva, de 42 anos, e descobriu que ele era procurado por homicídio. Inicialmente, Silva teria apresentado uma documento falso em nome de Valdir Arlindo da Silva, mas acabou preso. No bagageiro do ônibus, os policiais localizaram um bolsa com aproximadamente 1 quilo de crack envolvido em borra de café para tentar dificultar a ação de cães farejadores. Ismael Fernandes Pessoa, de 49 anos, foi identificado como o dono da droga. À polícia, ele teria contado que comprou o crack por R$ 10 mil na Praça da Sé, no centro da capital, para revendê-lo na Bahia pelo triplo do valor. Segundo a PRF, Pessoa já foi condenado por roubo e possui várias passagens pela polícia. Os casos foram encaminhados à polícia judiciária na região.