Primeira lista da Unicamp sai amanhã A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgará amanhã, às 16 horas, os nomes dos 2.954 aprovados em primeira chamada no vestibular Unicamp 2008. A lista estará disponível no saguão do Ciclo Básico II da Unicamp e no portal do governo do Estado de São Paulo. Todos os convocados devem fazer matrícula no próximo dia 12 de fevereiro. Estão previstas 10 chamadas no total. Este ano, só haverá lista de espera com a oitava chamada. As notas da segunda fase serão divulgadas no próximo dia 11 de fevereiro. A segunda chamada acontecerá no dia 12 de fevereiro, a terceira no dia 15 de fevereiro, a quarta no dia 3 de março, a quinta no dia 6 de março, a sexta no dia 11 de março, a sétima lista no dia 14 de março, a oitava no dia 24 de março (com uma lista de espera), a nona lista no dia 27 de março e a última chamada também dia 27 de março, às 18 horas. Este ano, os candidatos que fizeram a segunda fase, não zeraram e que não tiverem sido convocados até a terceira chamada deverão preencher a declaração de interesse em continuar concorrendo a uma vaga, entre os próximos dias 25 e 28 de fevereiro.