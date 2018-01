Primeira mensagem de e-mail com spam completa 30 anos

O spam, considerado como uma das maiores fontes de aborrecimento da internet hoje em dia, completa 30 anos neste sábado. O primeiro e-mail reconhecido como propaganda indesejada foi enviado no dia 3 de maio de 1978, para 400 pessoas, em nome da empresa DEC, uma fabricante de computadores americana que já não existe mais. A mensagem foi enviada por meio da Arpanet, a precursora da internet, e gerou uma onda de reclamações dos destinatários conta o remetente ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que gerenciava a Arpanet. Hoje em dia, cerca de cem bilhões de mensagens de spam são enviadas diariamente. As mensagens de spam representam mais de três quartos de todas as mensagens enviadas pela internet. Os spam podem reduzir a velocidade da rede e até mesmo travar computadores em todas as partes do mundo, mas o combate à prática é difícil e caro. As mensagens de e-mail com propaganda indesejada foram batizadas de spam em homenagem a um quadro do programa humorístico britânico Monty Python's Flying Circus, no qual um grupo de vikings canta uma música que repete até a exaustão a palavra spam em um restaurante que serve todos os seus pratos com uma carne enlatada da marca Spam. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.