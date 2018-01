Primeira novela para celulares estréia na segunda-feira

Menos de um mês antes do lançamento oficial da TV digital no País, o público brasileiro poderá ter acesso à primeira novela formatada para ser assistida em celulares. Diário de Sofia, produzida pela Aitec Brasil, terá 21 episódios, distribuídos por download pelas operadoras Vivo, TIM, Claro e Oi. Os "espectadores móveis" poderão mudar o rumo da história e interagir com personagens pela web como se realmente existissem. A história já teve versões para Portugal, Estados Unidos, Canadá e Alemanha e tem enredo jovem. Uma adolescente de 16 anos, chamada Sofia, ganha um celular dos pais e começa a registrar o seu cotidiano com a câmera do aparelho. Ao final de cada episódio de Diário de Sofia, distribuídos às segundas, quartas e sextas-feiras, será apresentado um dilema vivido pela protagonista da novela, a la Você Decide. Caberá aos fãs votarem via mensagens de texto por qual rumo Sofia deve optar, o que vai alterando a história. A Aitec espera que 100 mil pessoas assistam à primeira temporada. Além da opção de download (vídeos de 900 KB, em média, com 2 minutos de duração), é possível "pedir" o envio do vídeo para o seu celular, com o sistema WAP-Push. É enviado um SMS capaz de estabelecer uma conexão de dados que dá início ao download. A idéia é que a novela seja multi-plataforma. Já há uma comunidade na rede social Orkut criado para a personagem Sofia e um site - www.diariodesofia.com.br - para assistir aos trailers dos episódios, enviar e-mails para os atores e opinar em fóruns. O elenco é formado por Mayara Constantino, Rita Batata, Victor Mendes, Felipe Titto, Larissa Alvarenga, Sandra Thea, Ricardo Dantas e Amanda Guarnieri. A distribuição dos episódios custará em média R$ 3 por download, mas o preço pode variar em função dos planos das operadoras. Cerca de 7% dos aparelhos do Brasil são capazes de realizar downloads de vídeos, de acordo com levantamento da produtora junto às operadoras de celular.