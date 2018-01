Primeiro carro submarino é apresentado em Londres

A fabricante suíça de carros Rinspeed apresentou nesta quinta-feira, 14, em Londres, o que chamou de "primeiro carro submarino do mundo". A novidade será lançada no Geneva Motor Show, em março, e pode se movimentar debaixo d'água. Foto: AP O criador do protótipo e dono da Rinspeed, Frank M. Rinderknecht, afirma ter inspirado no filme 007 - O Espião que me Amava, com Roger Moore no papel do agente James Bond. "Conseguimos transformar o sonho me realidade depois de três décadas. O carro é estável a até 10 metros de profundidade, movido com três motores elétricos carregados com bateria de lítio e não polui. Foto: AP