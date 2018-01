Primeiro celular com Android, do Google, custará US$199

O primeiro telefone celular a utilizar o sistema operacional Android, do Google, custará 199 dólares, informou o Wall Street Journal em seu site, o mesmo preço do iPhone. Veja também: Google 10 anos As janelas para a rede O telefone, que tem um teclado deslizante, está sendo fabricado pela taiwanesa HTC e será vendido pela T-Mobile, unidade da Deutsche Telekom nos Estados Unidos. A empresa planeja lançar o aparelho em um evento em Nova York em 23 de setembro. A AT&T, a única operadora dos Estados Unidos que vende o iPhone, da Apple, fixou o preço da última versão do aparelho a 199 dólares, o que estabeleceu um valor de referência para telefones inteligentes com acesso à Internet, gerenciam de email e outras ferramentas multimídia. O jornal, citando pessoas próximas do assunto, informou que a T-Mobile planeja lançar novos planos de dados em conjunção com o telefone do Google, que terá "preço agressivo". O Google, a HTC e a T-Mobile recusaram-se a comentar sobre o preço do telefone.