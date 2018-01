Primeiro celular da Huawei chega ao Brasil através da Claro

A companhia asiática buscava um modelo para comercializar celulares no Brasil, já que na Europa os aparelhos são vendidos com a própria marca das operadoras, modelo que não é prática entre as operadoras brasileiras. Com a própria marca Huawei eles só são vendidos na China, seu país de origem.

A Huawei também fornece aparelhos para a linha batizada de Livre, da Embratel, por isso sua marca também não aparece ao público.

O sucesso, entretanto, das vendas de modems 3G da companhia fizeram com que a Huawei decidisse investir na venda de seus celulares 3G no país.

O primeiro aparelho tem a marca fantasia Mystery e formato flip, com display externo para videochamada, câmera de 1.3 megapixels e MP3 player com cartão de 1GB de memória. O preço sugerido, segundo comunicado da Huawei, é 49 reais no Plano 3G 240 da Claro.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informações da Huawei, o primeiro lote do modelo será importado, mas a companhia poderá decidir contratar produção local terceirizada se o volume for suficiente.

O modelo Mystery também é vendido em modelo de exclusividade com operadoras em oito países da Europa, entre eles a Itália, o Reino Unido, a Alemanha e a Espanha.

Os modems 3G da Huawei são feitos no Brasil pela Flextronics, de Sorocaba (SP). A empresa informou em dezembro ter vendido perto de 1 milhão de unidades em 2008, mas espera mais que dobrar o número este ano, para algo como 2,1 milhões.

(Reportagem de Taís Fuoco)