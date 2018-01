Primeiro computador da Apple é leiloado por R$ 357 mil em Londres

Um dos primeiros computadores pessoais do mundo, o Apple One, foi leiloado em Londres por mais de 130 mil libras (cerca de R$ 357 mil).

O computador foi vendido pela famosa casa britânica de leilões Christie's, que disse que a peça é histórica por vários motivos.

Foi o primeiro computador a vir totalmente montado com uma placa mãe, permitindo que fosse usado logo depois de sair da caixa. Foi também o primeiro a ter um teclado e uma tela na qual as pessoas poderiam inserir e ver os dados que tinham.

O computador, foi lançado em 1976 e, naquela época, vendido por apenas US$ 660 (pouco mais de R$ 1,1 mil).

Steve Wozniak, criador do Apple One e um dos fundadores da Apple junto com Steve Jobs, esteve presente no leilão e autografou o computador. Ele conta que, quando criou o Apple One queria ajudar as pessoas, melhorar a sociedade e as comunicações.

Para Wosniak, a proposta era dar poder aos indivíduos e ele queria tanto que isso acontecesse que deu o projeto do computador, sem exigir direitos autorais. Então, Steve Jobs apareceu e perguntou: "por que não começamos uma companhia para ganhar dinheiro?" E Wozniak concordou.

Apenas duzentos Apple One foram lançados e este computador tem um processador mil vezes mais lento que o novo tablet da Apple, o iPad.

O Apple One foi comprado pelo italiano Marco Boglione e vai para sua coleção de computadores antigos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.