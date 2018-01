Primeiro grande ‘ataque’ ocorreu em 2004 Até agora, embora haja casos de códigos maliciosos que causaram problemas no Orkut, como roubo de comunidades, o único grande "ataque" por códigos que se tinha notícia ocorreu em dezembro de 2004. Na ocasião, um programador que se identificou como K-max roubou 25 grandes grupos e contou com a ajuda do blogueiro Wagner Martins, do Cocadaboa, para divulgação. A tática usada foi induzir os usuários a clicarem em um link postado no scrapbook. Feito isso, o internauta entrava em um site com código malicioso que capturarava cookies (arquivos com dados pessoais da web). Isso permitiu a K-max acessar o perfil das vítimas e roubar comunidades. O código usava falhas do Internet Explorer e do Orkut. Na época, K-max disse que desenvolveu o código para mostrar as vulnerabilidades do Internet Explorer, da Microsoft, e dizer que o Firefox, browser gratuito da Mozilla, era mais seguro. Martins, do Cocadaboa, aderiu e publicou em seu site o que estava ocorrendo. Veja mais em http://tinyurl.com/2cdo6a. Outro grande surto de "roubo" de comunidades ocorreu em junho de 2005. Mas, dessa vez, não havia nenhum código malicioso. O problema foi o Orkut, que, por três dias, tornou várias comunidades, muitas entre as maiores, disponíveis para adoção por qualquer membro. Houve briga entre os antigos e os novos donos para devolver os grupos. R.M.