Primeiro-ministro da Coreia do Sul renuncia por resposta a desastre de balsa

BY NARAE KIM, Reuters

A balsa Sewol afundou em uma viagem de rotina do porto de Incheon para a ilha de Jeju no 16 de abril.

Mais de 300 pessoas, a maioria deles estudantes e professores da escola secundária Danwon, nos arredores de Seul, morreram ou estão desaparecidos e dados como mortos.

As crianças a bordo do Sewol foram orientados a permanecerem em suas cabines, onde aguardaram por novas ordens. O número de mortos confirmados no domingo era de 187.

A Coreia do Sul, quarta maior economia da Ásia e uma das principais potências industriais e exportadora da região, tornou-se um dos países mais avançadas tecnologicamente do mundo, mas enfrenta críticas de que seus controles regulatórios não acompanharam a evolução.

A renúncia de Chung foi aprovada pelo presidente Park Geun-hye, que tem o maior poder no governo, embora a sua porta-voz disse mais tarde que ele permaneceria no cargo até que a operação de resgate seja concluída.

"Manter o meu cargo é um fardo muito grande para o governo", disse um sombrio Chung em um breve anúncio. "Em nome do governo, peço desculpas por muitos problemas desde a prevenção do acidente até a forma como lidamos com o desastre inicialmente."

"Há muitas irregularidades e práticas ilícitas em partes da sociedade ... e espero que sejam corrigidas para que acidentes como este não venham a acontecer novamente. "

Chung foi vaiado e uma pessoa jogou uma garrafa de água contra ele quando visitou os pais das vítimas um dia após o desastre. O presidente Park também foi vaiado por alguns parentes quando visitou um ginásio onde as famílias dos desaparecidos estavam hospedadas.