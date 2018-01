Primeiro-ministro da Grécia diz estar em reta final de negociações com credores

"Estamos na reta final de um período doloroso moldado pelas negociações do governo com as instituições", disse Tsipras, de volta de uma cúpula de líderes da União Europeia em Riga, ao comitê central de seu partido.

Ele disse que a maioria dos gregos apoia o governo nas suas negociações com o Fundo Monetário Internacional e parceiros da zona do euro, solicitando uma solução e não apenas um acordo.

Dizendo que não iria ceder a exigências irracionais, incluindo taxas de determinados tributos e uma maior liberalização do mercado de trabalho, ele pediu aos credores que mostrem abertura para um compromisso.

"Nós fizemos concessões, mas também temos limites", disse.

(Por George Georgiopoulos)