Primeiro protótipo do 'Gphone' é apresentado pela HTC

A empresa taiuanesa High Tech Computer Corp. (HTC) anunciou nesta terça-feira, 6, que está desenvolvendo um novo telefone celular em colaboração com a Google Inc., que será lançado no segundo semestre de 2008. Veja também: Blog do Renato Cruz - A estratégia do Google para os celulares Rivais desdenham ameaça do Google ao mercado de celulares O novo celular utilizará a plataforma para dispositivos móveis Android, desenvolvida pela HTC, Google e outras 32 empresas de tecnologia e telecomunicações, disse o presidente da HTC, Peter Chou. É a chamada Open Handset Alliance. A plataforma inclui um sistema operacional, uma interface para o usuário e aplicações para telefones celulares. A fabricação contou com a participação de T-Mobile International AG, Qualcomm Inc. e Motorola, entre outros. Google 'Dream' Logo após o anúncio do Google, nesta segunda-feira, 5, de que entraria no mercado de telefonia celular, a revista Forbes publicou o que seria o modelo ideal de telefone, fabricado pela mesma HTC com software Android - o modelo "Dream" (sonho, em português). De acordo com a revista, o celular é a mistura de cinco protótipos desenvolvidos pelo Google para convencer membros da Open Handset Alliance de que suas idéias seria viáveis e poderiam se tornar bom negócio. O aparelho mede 3 x 5 polegadas, tem tela sensível ao toque, controles de navegação na base e teclado móvel. Quando retirada, a tela troca as imagens da forma retrato para paisagem. Não há mais informações sobre o hardware que compõe o Google "Dream", mas é possível ver ícones para os aplicativos mais importantes, como e-mail, documentos e YouTube. A Forbes afirma também que um navegador de internet fica habilitado o tempo inteiro. A notícia também foi publicada pelo blog de tecnologia Engadget. De acordo com a HTC, a primeira versão comercial do telefone deve ser apresentada no segundo semestre de 2008, junto dos primeiros produtos do Google no ramo de telefonia. (Com agência EFE)