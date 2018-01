Primeiro trimestre registra novo recuo em PCs contrabandeados Segundo um levantamento da empresa de pesquisas IDC o mercado brasileiro de computadores registrou um novo recuo na participação do chamado mercado cinza, aquele composto por PCs montados com componentes contrabandeados. O estudo indica que a participação destes micros recuou para 57,2% do total de 1,43 milhão de máquinas vendidas entre janeiro e março, com uma redução de 3% frente aos 60,2% do último trimestre de 2005. As razões são as mesmas que levaram à queda na venda destas máquinas ao longo do ano passado: maior repressão por parte da polícia federal ao contrabando, incentivos fiscais para a compra de novos PCs e a queda no valor do dólar. Os resultados também indicam um crescimento nas vendas de computadores pessoais na comparação com o mesmo período em 2005, com alta de 24,6% nas vendas de novas máquinas. No acumulado dos últimos 18 meses, o recuo na participação do grey market foi de 73% para 57% do mercado de PCs.