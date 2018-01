Primeiros chips chineses são "falsos", diz pesquisa oficial Os primeiros chips desenvolvidos por cientistas chineses são "falsos" e sua pesquisa, financiada com fundos públicos, "fraudulenta", segundo um relatório governamental divulgado hoje pela imprensa estatal. O caso levou à demissão do chefe da pesquisa, Chen Jin, do cargo de decano da Escola de Microeletrônica da Universidade Jiao Tong, uma das principais de Xangai. Segundo o relatório oficial, Chen roubou a tecnologia de outras companhias para fabricar seus chips, usados para processamento digital de sinais em produtos como reprodutores de MP3 e telefones celulares. Fontes citadas pelo jornal "South China Morning Post" afirmam que uma das empresas pirateadas é a Motorola. "Se isso for provado, vamos reagir", disse ao jornal uma porta-voz da companhia. Chen vai perder o financiamento que recebia do Ministério de Ciência e Tecnologia e da Comissão Nacional de Reforma, além dos seus títulos e salários no Ministério da Educação, segundo a agência estatal "Xinhua". O Hanxin ("chip chinês") foi anunciado oficialmente em 2003 como passo fundamental para o desenvolvimento de uma tecnologia nacional no setor. Não é o primeiro caso de cientistas e acadêmicos chineses descobertos copiando tecnologias. Segundo os analistas, falta um sistema de punição à cópia. O Governo anunciou que prepara regulamentos e políticas sobre avaliações científicas e tecnológicas para evitar escândalos como o das células-tronco do sul-coreano Hwang Woo-Suk.