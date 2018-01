Primeiros IPOs da China em quatro meses atraem forte demanda

Este ano viu a retomada das listagens no continente chinês após uma seca de 14 meses imposta por reguladores que estavam preocupados com sobrepreços. Mas depois de uma enxurrada de atividades de dois meses, nenhuma oferta havia sido aprovada até a última semana, quando sete empresas receberam sinal verde.

As quatro empresas levantaram um total de 1,8 bilhão de iuanes (290 milhões de dólares), segundo comunicados das companhias publicados nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen.

Os negócios atraíram 380 bilhões de iuanes combinados em pedidos, divulgou o China Securities Journal. A maioria dos pedidos frustrados só serão devolvidos aos investidores na segunda-feira, o que significa que o mercado vai ver um grande influxo de dinheiro no início da próxima semana, movimento que poderá ajudar o sentimento.

Além do IPO da Shanghai Lianming Machinery, as empresas Wuxi Xuelang Environmental Technology, Shandong Longda Meat Foodstuff e Feitian Technologies também abriram capital.

A Comissão de Valores Mobiliários da China está planejando cerca de 100 IPOs para o restante do ano, levando o total de operações no ano para 150, cerca de metade do número previsto por consultorias como a PwC.

(Por Shanghai Newsroom e Lu Jianxin)