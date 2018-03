Primeiros plantios já começaram

No País, a Conab trabalha com previsão de crescimento de 0,4% no plantio, passando de 2.423.000 hectares para 2.433.900 hectares. Mas a produção deve cair 13,1%, de 6 milhões para 5,2 milhões de toneladas. Em São Paulo, ainda há dúvida se a área alcançará os mesmos 79 mil hectares da safra passada. Nas principais regiões produtoras, no Vale do Paranapanema, os agricultores esperam as chuvas para iniciar o plantio. "A terra está preparada, a semente estocada e as máquinas de prontidão, mas precisa chover", diz o produtor Ernesto Kadiama, de Capão Bonito. Mesmo em Itapeva, com plantio irrigado, a semeadura está em compasso de espera por causa do calor. O agrônomo Petisco acredita que, na região, a maior produtora de trigo do Estado, com 40 mil hectares, a área será mantida.

Embora o volume de sementes vendido pela Secretaria na região tenha se reduzido de 640 toneladas em 2008 para 300 toneladas este ano, ele leva em conta o fato de muitos agricultores terem reservado para semente, na última safra, parte do trigo colhido. "Como o preço estava baixo, muito trigo ficou estocado." Na Secretaria em Itapetininga, muitos produtores mantiveram a procura depois que a semente se esgotou.