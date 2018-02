Primo de Bruno diz à polícia que Eliza está morta Um primo de 17 anos do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes confessou participação no desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos. O adolescente disse à polícia que ela morreu, e também fez outras revelações em depoimento na Delegacia de Homicídios (DH), do Rio de Janeiro, após ser apreendido na casa do jogador, na Barra da Tijuca. A versão, que eximiu o atleta de qualquer responsabilidade no crime, não convenceu os policiais, que continuarão investigando o jogador.