Principais aeroportos operam dentro da normalidade Os principais aeroportos do País estão operando dentro da normalidade. Segundo boletim divulgado às 10 horas pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), do total de 453 vôos programados desde a zero hora de hoje, houve atrasos em 9,5% (ou 43) e 4,4% (ou 20) foram cancelados. Entre 9 horas e 10 horas, a Infraero registrou 4% de atrasos, o equivalente a 18 vôos. De acordo com o boletim da Infraero, dos 31 vôos programados no aeroporto de Brasília, 6,5% (dois) sofreram atrasos desde a zero hora e 12,9% (ou 4) foram cancelados. Não foram registrados atrasos entre 9 horas e 10 horas. Em São Paulo, não houve atrasos em nenhuma dos 23 vôos programados no aeroporto de Congonhas. No aeroporto de Cumbica, do total de 83 vôos programados, 12% (ou 10) tiveram atrasos desde a zero hora e apenas um vôo, ou 1,2%, foi cancelado. Nos aeroportos do Rio de Janeiro, a situação também é tranqüila. No Galeão, dos 55 vôos programados até às 10 horas de hoje, 3,6% (ou 2) tiveram atrasos e 10,9% (ou 6) foram cancelados. Nenhum atraso foi registrado entre 9 horas e 10 horas. No aeroporto Santos Dumont, dos três vôos programados, nenhum atrasou ou foi cancelado. Em Belo Horizonte, porém, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Tancredo Neves, mais conhecido como Aeroporto de Confins, dos 21 vôos programados desde a zero hora de hoje, 19% (ou 4) estavam atrasados e 14,3% (ou 3) tinham sido cancelado até às 10 horas.