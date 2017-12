Principais estradas de SP registram pontos de lentidão Os motoristas que retornam para a capital paulista, no início da tarde de hoje, último dia do feriado prolongado da Independência, encontram movimento intenso nas principais rodovias do Estado de São Paulo. Quem está voltando da Baixada Santista enfrenta tráfego lento nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domenico Rangoni, de acordo com a Ecovias, administradora do sistema Anchieta-Imigrantes. No trecho de serra, segundo a Ecovias, o tráfego está intenso e a visibilidade é boa, apesar do tempo encoberto. A volta para a capital paulista pode ser feita pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes ou pela pista Norte da Anchieta. A descida em direção ao Litoral é feita apenas pela pista Sul da Anchieta. A rodovia Castello Branco registra lentidão, no sentido São Paulo, do km 63 ao 56, devido ao excesso de veículos. No sentido Interior, de acordo com a administradora Via Oeste, o fluxo está tranqüilo entre São Paulo e Itu. Na Raposo Tavares, o movimento está normal, nos dois sentidos, entre Cotia e Araçoiaba da Serra. No sistema Anhangüera-Bandeirantes, de acordo com a AutoBan, o tráfego está normal e a visibilidade é boa. A concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia Presidente Dutra, informou que o tráfego está tranqüilo no início desta tarde, mas recomenda aos usuários que evitem trafegar pela rodovia entre 16h e 20h. Segundo informações do Dersa, a rodovia Ayrton Senna, sentido capital paulista, registra lentidão nas proximidades do pedágio de Itaquaquecetuba devido ao excesso de veículos. O tráfego também está lento nas rodovias Tamoios (SP 99) e Rio-Santos, entre as cidades de São Sebastião e Guarujá.