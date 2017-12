Principais rodovias de SP registram pontos de lentidão O trânsito está complicado na manhã de hoje nas principais rodovias que dão acesso a São Paulo. Um acidente na Marginal do Tietê na altura da Ponte da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido Ayrton Senna, complicou o trânsito nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes na chegada à capital paulista. De acordo com a concessionária AutoBan, que administra o sistema, os motoristas ainda enfrentam lentidão entre os quilômetros 19 e 13 da Rodovia dos Bandeirantes e do km 13 ao 11 da Rodovia Anhangüera. O acidente também foi sentido na Rodovia Castello Branco, segundo informações da Via Oeste. A concessionária informou que a via apresenta trânsito lento com paradas, no sentido capital paulista, entre os quilômetros 30 e 12. No sentido Interior, de São Paulo a Itu, o movimento é normal. A mesma situação é observada na Rodovia Raposo Tavares. O tráfego está tranqüilo, nos dos sentidos, de Cotia a Araçoiaba da Serra. A concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia Presidente Dutra, informou que há dois pontos de tráfego ruim na região de Guarulhos, sentido São Paulo: na pista marginal, do km 217 ao 221 e na pista expressa, entre o km 221 e o km 223. No sentido Rio de Janeiro, a lentidão começa no km 220 e vai até o km 218. Em São Paulo, a lentidão tem início no km 230 e se estende até o km 231, na pista expressa, sentido capital paulista, devido ao excesso de veículos. Segundo informações do Dersa, o Rodoanel Mário Covas tem trânsito complicado na pista interna, sentido Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Na pista externa, sentido Rodovia Régis Bitencourt, a situação é normal e a visibilidade é boa. O sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, apresenta tráfego normal tanto no sentido capital como no sentido Baixada Santistas. Nas rodovias Cônego Domenico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, também administrada pela Ecovias, o movimento está tranqüilo.