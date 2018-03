Príncipe britânico Andrew critica Bush sobre Iraque O príncipe britânico Andrew fez fortes críticas nesta terça-feira ao presidente George W. Bush por não ter dado ouvidos à Grã-Bretanha durante o conflito no Iraque. Numa entrevista a um jornal antes da visita de 10 dias aos Estados Unidos para dar suporte aos negócios britânicos, o príncipe, quarto na linha de sucessão ao trono, afirmou que as consequências da guerra no Iraque deixaram os britânicos "saudavelmente céticos" sobre o que foi dito em Washington. "Se você observar o colonialismo, se você observar as operações em escala internacional, se você observar a compreensão da cultura do outro, entenderá como operar uma campanha militar insurgente -- estivemos em todas elas", disse Andrew. "Vencemos algumas, perdemos algumas, empatamos em outras", afirmou ele ao International Herald Tribune. "O fato é que há muita experiência aqui que é digna de ser ouvida." O príncipe, que também possui o título de duque de York, afirmou que enquanto a Grã-Bretanha continuou como aliada número um dos Estados Unidos, a situação do pós-guerra no Iraque fez muitos se perguntarem "por que ninguém deu atenção ao que foi dito no conselho que demos". "Há ocasiões quando as pessoas no Reino Unido desejariam que aqueles em posições de responsabilidade nos Estados Unidos ouvissem e aprendessem com nossas experiências", afirmou. Andrew acrescentou que, além de tudo, foram os norte-americanos que pediram conselhos: "Não é como se nós tivéssemos forçados isso". Os comentários do príncipe foram vistos como uma quebra do protocolo na Grã-Bretanha, onde a tradição normalmente proíbe os membros da família real em intervir na política. Em Washington, um porta-voz da Casa Branca preferiram não comentar as críticas.