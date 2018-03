Príncipe Charles converte carro para rodar à base de vinho

O Príncipe Charles reduziu suas emissões de carbono em 18% com relação ao ano passado e atribui parte da redução à conversão de seus carros para rodarem com óleo de cozinha e biocombustível à base de vinho. De acordo com o relatório dos gastos do Príncipe, divulgado na segunda-feira, 30, ele converteu seu Jaguar, Audi e Range Rover para usarem óleo de cozinha como combustível, enquanto seu modelo antigo do Aston Martin funciona à base de etanol de vinho. "Charles viaja apenas 200 ou 300 milhas por ano com o Aston Martin, mas ele queria que o carro não prejudicasse o meio ambiente. Por acaso, nosso fornecedor de bioetanol faz o combustível com o excedente do vinho inglês", afirmou um representante do príncipe, Michael Peat, ao jornal britânico Daily Mail. Além da conversão de seus carros, o Príncipe ainda atribui a redução de suas emissões de carbono às economias no uso de aquecimento, água quente e eletricidade. No ano passado, o príncipe estipulou que iria reduzir as emissões em 12,5% até 2012. No entanto, o relatório afirma que a residência de Charles e da Duquesa da Cornuália, Camilla Parker-Bowles, dobrou a meta para uma redução de 25% nos próximos quatro anos. O documento destaca ainda que o carbono emitido pelas viagens internacionais do Príncipe também foi contabilizado. Segundo o relatório, o príncipe usou a locomotiva real apenas 11 vezes durante o ano e fez outras viagens em trens tradicionais para contribuir com a redução. O cálculo do volume de carbono emitido pelo Príncipe durante o ano de 2007 não contemplou as emissões da fazenda Home Farm, de propriedade do príncipe. Estimativas apontam que a fazenda emite cerca de 2,5 mil toneladas de dióxido de carbono. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.