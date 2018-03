Príncipe Harry atua como soldado no Afeganistão

O príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, está há mais de dois meses participando de combates no Afeganistão. A informação, que foi divulgada inicialmente por um site americano, foi confirmada nesta quinta-feira em uma mensagem divulgada pelo Ministério da Defesa britânico. Harry, de 23 anos, está há dez semanas servindo o Exército britânico na província de Helmand. A região é considerada um dos principais redutos do Talebã no Afeganistão e tem sido um dos principais palcos de combates entre forças da Otan e os insurgentes. Pessoa normal Ao comentar à BBC sua experiência em combate no Afeganistão, Harry disse que "finalmente" está tendo a chance de "atuar como um soldado", algo que vinha ansiando fazer. "É muito bom ser como uma pessoa normal pelo menos uma vez", disse. "Acho que é o mais normal que eu conseguirei ser." O príncipe reconheceu que pode representar um perigo aos colegas, já que é um alvo potencial de tentativas de seqüestro e ataques. "No norte, quando vou para lá, se faço patrulhas entre os locais, ainda fico muito preocupado com o fato de que preciso manter meu rosto um pouco coberto por causa da possibilidade de ser reconhecido, o que pode colocar outros rapazes em perigo", afirmou. No ano passado, o Exército britânico chegou a anunciar que Harry seria enviado ao Iraque, mas depois a decisão foi cancelada devido aos riscos à segurança do príncipe. O envio do príncipe ao Afeganistão não vinha sendo noticiado pela imprensa da Grã-Bretanha devido a um acordo fechado com as autoridades do país. "Estou muito decepcionado que sites estrangeiros decidiram divulgar a notícia sem nos consultar", disse o chefe do Estado Maior das Forças Armadas britânicas, Richard Dannatt, em mensagem divulgada nesta quinta-feira. "(A postura) contrastou radicalmente com a conduta responsável adotada por toda a imprensa britânica, assim como alguns poucos veículos no exterior, que fecharam conosco um acordo sobre a cobertura do príncipe Harry em suas missões", acrescentou Dannatt. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.