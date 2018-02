Prisão de traficante pode ter causado protesto, diz PM O protesto que envolveu o incêndio de pelo menos três veículos no começo da noite na divisa dos bairros de Cangaíba e Penha, zona leste da capital, pode ter sido causado pela prisão de um traficante, segundo a Polícia Militar. Manifestantes e policiais entraram em confronto no local e a Marginal do Tietê foi fechada com barricadas. Até por volta das 19h30, nem a corporação nem o Corpo de Bombeiros tinha informações sobre possíveis feridos.