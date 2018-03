Prisioneiro de 225 kg esconde arma nas dobras de gordura

Um prisioneiro do Estado americano do Texas, com 225 kg, foi indiciado por posse ilegal de arma dentro de uma cadeia depois de admitir ter escondido um revólver 9 mm nas dobras de sua gordura.

George Vera, de 25 anos, havia sido detido na semana passada por vender CDs piratas.

Um porta-voz da polícia do Condado de Harris disse ao jornal Houston Chronicle que Vera havia sido revistado cinco vezes desde sua prisão e após sua entrada na cadeia, mas conseguiu manter a arma escondida.

Segundo o jornal, o próprio Vera teria se entregado a um dos guardas da prisão.

Ainda de acordo com o diário texano, as delegacias e prisões do condado não utilizam detectores de metais ao admitir um prisioneiro.

Se Vera for considerado culpado das acusações, ele poderá pegar entre dois e dez anos de cadeia.

Ele responde ao processo em liberdade, após ter pago uma fiança de US$ 10 mil.