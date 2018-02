Problema na fuselagem cancela voo da Air France O voo AF 455 da Air France, que decolaria do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Paris, às 16h15 desta quinta-feira, foi cancelado devido a um dano na fuselagem do avião, um Boeing 777-200. Segundo a companhia aérea, o problema foi constatado com o avião ainda no solo, durante inspeção feita obrigatoriamente antes de qualquer decolagem. A Infraero disse que foi informada sobre uma "situação de manutenção" e que os passageiros serão acomodados em outros voos da companhia.