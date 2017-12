Problema no aeroporto de Brasília prejudica TAM e Gol A Gol e a TAM, as duas principais companhias aéreas do País, informaram que tiveram suas operações impactadas no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, devido a obras em uma das pistas que ficou interditada durante a manhã desta sexta-feira, 28. "Com isso, as operações neste aeroporto aconteceram somente em uma pista, o que provocou intenso tráfego aéreo", explicou a Gol, em nota.