Processador e memória RAM podem se fundir, diz Intel Do jeito que são desenhados hoje, os processadores dos micros estão em descompasso com outros importantes componentes de um PC, como a memória RAM (usada no processamento de tarefas ativas), que age como um gargalo frente aos chips com dois ou mais núcleos de processamento. Uma possível saída para o problema? Fundir a memória RAM e os processadores num só componente, como proposto no IDF 2006, evento da Intel para desenvolvedores, que acontece em San Francisco, nos EUA. Segundo os pesquisadores da gigante dos chips, esta fusão traria enormes ganhos de eficiência e mais velocidade de processamento, como comprovado em um chip-protótipo com 80 núcleos de processamento (os chips hoje contam com até 4 núcleos ativos) e que está ligado a um chip de 256 MB de memória, por uma tecnologia chamada TSV (Through Silicon Vias, ou ´por caminhos de silício´, na tradução literal). Usando a técnica TSV, fabricantes de computadores poderiam comprar chips e memória num único pacote, dispensando a necessidade de adquirir chips separadamente de outros fabricantes. Mesmo que seja bem-sucedida tecnicamente, no entanto, a tecnologia TSV ainda demorará para chegar ao mercado, A tecnologia, claro, exigiria todo o redesenho de placas-mães para microcomputadores, além de novas estruturas de resfriamento, já que o núcleo dos chips gera muito calor. Ainda não há previsão de quando os primeiros produtos chegarão ao mercado.