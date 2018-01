Processo que antes levava um ano demora cerca de 15 minutos na web Até a última terça-feira, estabelecimentos comerciais situados na área da subprefeitura da Lapa, e com até 150 metros quadrados, demoravam até um ano para conseguir licença de funcionamento junto à prefeitura. Agora, esse processo foi dinamizado no meio virtual para durar cerca de 15 minutos. Eles serão beneficiados pelo Programa São Paulo Mais Fácil. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje. Esse é mais um serviço online que acelera processos burocráticos relativos à aquisição de documentos e autorizações. Quem é vítima de crimes não precisa ir mais até uma delegacia para fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.), pois eles já podem ser feitos online. Outras facilidades, como pedido de auxílio-maternidade ou pensão por morte também podem ser feitos pela rede. A Internet é uma grande aliada de quem pretende furar filas. Antecedentes criminais ou de quitação com a Justiça Eleitoral, que as empresas pedem quando se é contratado, também podem ser tirados via web, assim como a obtenção da segunda via da carteira de motorista, de escrituras e da certidão de nascimento. Leia a matéria "Documento e certidão a um clique do mouse". Já em 2006, era possível acompanhar o horário de ônibus metropolitanos em São Paulo graças à implantação de sistema de GPS nos veículos. O acompanhamento pode ser feito online. Veja o infográfico sobre como resolver a burocracia pela internet.