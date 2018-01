Processos e oportunidades marcarão futuro do ´GoogleTube´ A poeira da aquisição do portal de vídeos YouTube pelo Google nem bem baixou, mas já descortina alguns desdobramentos importantes para a área de internet. O primeiro, e mais óbvio, é que a negociação dará novo fôlego ao site de hospedagem de vídeos, o que, aliado aos sistemas de venda de publicidade online da Google, agora com o vídeo como opção, poderão criar o fluxo financeiro necessário para monetizar o YouTube (que manterá identidade e operação independentes do Google Video). "Acreditamos que a combinação do Google com o YouTube vai criar uma plataforma de mídia global nova e atraente para usuários, fornecedores de conteúdo e anunciantes de todo o mundo", disse Eric Schmidt, CEO da Google durante a conferência em que anunciou a compra. A popularidade do YouTube permitirá o uso de links patrocinados associados a vídeos, de vídeos patrocinados em lugar de textos simples e uma série de novas formas interativas, apropriadas a esse novo meio", afirma Antonio Rosa, presidente da Dainet, consultoria especializada em marketing interativo e novas mídias. Para ele, o YouTube fez pelo vídeo o que outros serviços fizeram pela popularização da música e pela foto digital, o que explica seu crescimento. "O que faltava era uma base consistente de hospedagem e disponibilização, além de mecanismos eficientes de compressão e aproveitamento de banda. Tudo isso ficou claro com o sucesso do YouTube", diz Rosa. Popularidade Segundo o executivo foi exatamente essa imensa popularidade que fez com que grandes emissoras e provedores de conteúdo evitassem os processos por violação de direito de propriedade, que é algo que o novo ´GoogleTube´, sem dúvida precisará resolver para manter-se ativo. "Mas seguramente o YouTube ganha novo fôlego, passa a ter o suporte de uma empresa forte em tecnologia e na internet, de atuação global e que pode, realmente, estrear serviços de qualidade e de vídeo sob demanda, produzido e selecionado pelos usuários. E é até engraçado pensar na reação de pessoas de outros meios como a TV. O Boni, executivo da Rede Globo, por exemplo, comentou na semana passada, durante o evento MaxiMidia, ´que nada na TV iria mudar nos próximos 30 anos´. Não sei se dá para afirmar isso com segurança", alerta Rosa. Expansão O YouTube, hoje atrai cerca de um terço da audiência norte-americana de vídeos online, três vezes mais espectadores do que o Google e duas vezes mais do que o concorrente MySpace. Para Marcelo Coutinho, diretor executivo do Ibope Inteligência, a extraordinária expansão do YouTube mostra o grande potencial de negócio por trás dos conteúdos gerados pelos usuários. "A mídia grada pelo usuário, sem as restrições criativas dos meios tradicionais, será cada vez mais importante. A discussão interessante, nesse sentido, fica a cargo de como as empresas de mídia vão lidar com esse novo cenário", afirma Coutinho. Para ele, a grande mudança por trás de serviços como o YouTube é que ele simboliza um novo cenário, em que a audiência gera, filtra e interfere sobre o que quer assistir. "Normalmente, o modelo das empresas de mídia prevê a geração e distribuição de um conteúdo para um público, de onde vem a audiência e que vai sustentar a vinda de anunciantes. Os vídeos modificados ou dublados no YouTube subvertem esse modelo, ou seja, será preciso ter um novo modelo jurídico que incorpore o novo cenário", diz. Para Coutinho, a discussão sobre os problemas jurídicos deve ser colocada em perspectiva. "O contexto não está restrito aos problemas autorais mas a uma disputa global de novas mídias em que o Google está disputando espaço com pesos pesados como Yahoo e Microsoft. Só que a empresa conta com uma oferta agressiva de produtos para anunciantes", diz. Ele alerta, contudo, para um modelo de negócio que ainda não está definido. "Mas o importante é notar o crescimento extraordinário na base de usuários, que saltou de 125 mil em dezembro para 2,6 milhões. Hoje, a audiência do serviço é maior do que a da CNN, e maior do que a do jornal The New York Times", afirma Coutinho. O YouTube também é sucesso entre os internautas brasileiros, que despendem uma média de 22 minutos/mês no serviço, segundo dados de agosto deste ano de um levantamento da Ibope/NetRatings. O estudo indica ainda que o número de internautas brasileiros que assiste a vídeos online cresceu 21%, passando de 3,4 milhões de usuários residenciais, em junho, para 4,2 milhões. Processos no Brasil Juristas alertaram que o fato do Google ter adquirido o YouTube pode facilitar a empresas e indivíduos abrirem processos por vídeos colocados no serviço, já que, se o YouTube não tinha representação no Brasil, obrigando processos a serem abertos nos EUA, o mesmo não se aplica ao Google, que tem um escritório no Brasil. Mas quem espera uma reedição dos problemas com o site de comunidades Orkut pode estar enganado: a tendência é que, com a formalização da aquisição, qualquer problema com o novo YouTube seja encaminhado por intermédio do escritório Noronha Advogados, procuradores que representam a Google Inc. No Brasil. A Google também afirmou que, independente do funcionamento do YouTube, o Google Vídeo continuará mantendo suas operações. O mais engraçado é que Mark Cuban, executivo bilionário e um dos veteranos da internet norte americana ficou em uma situação no mínimo inusitada. É que ele, um dos empresários que ficou rico com a venda de uma empresa de internet, afirmou que "só um idiota poderia adquirir o YouTube." A afirmação, feita duas semanas atrás, aludia aos problemas que um comprador teria com os processos por infração de direitos autorais. Quinze dias bastaram para mostrar que havia alguém disposto a arriscar a compra.