Procon do Rio fiscaliza garagens das empresas de ônibus Após a série de acidentes e irregularidades envolvendo os ônibus do Rio de Janeiro, o Procon do Rio realiza, na manhã desta sexta-feira (10), uma operação nas garagens das empresas de ônibus da cidade. Até o momento, 22 veículos foram impedidos de circular, por problemas de documentação ou de manutenção - ausência de cinto de segurança para o motorista, bancos soltos ou pneu careca.