Procon-SP lista empresas de saúde com mais queixas As empresas da área de saúde (operadoras de planos e administradoras de benefícios) ocuparam o sexto lugar entre os segmentos com mais reclamações registradas na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) no primeiro semestre de 2013. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 22, pelo Procon-SP, de janeiro a junho deste ano foram recebidas 1838 reclamações contra as companhias.